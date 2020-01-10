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Barakalarda yaşayan çocukları unutmadılar

İhtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan , son olarak barakalarda yaşayan çocukları giydirdi

Giriş Tarihi: 10.1.2020
Barakalarda yaşayan çocukları unutmadılar
BALIKESIR'DE Ayvalık Şefkat Evleri Derneği yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelerin en zor anlarında yardımına koşmasıyla gönüllerde taht kurdu. Dernek, havaların soğumasıyla birlikte barakalarda yokluk ve sefalet içinde yaşam savayşı veren ailelerin çocuklarını unutmadı. Dernek Başkanı Fatma Cavlı'nın öncülüğünde ilçe genelinde sürdürdükleri "İhtiyaç sahibi her çocuğa 1 çift bot ve 1 mont" kampanyasına, duyarlı hayırseverlerin yoğun destek vermesiyle çalışmalarını arttıran dernek yöneticileri, Ayvalık'ın çöplük alanında, çöp ayrıştırma işçilerinin aileleriyle birlikte kaldıkları barakaları ziyaret ederek, burada yaşayan çocuklara bot ve montları teslim etti.

60 ÇOCUK GİYDİRİLDİ
Yoksulluğun belirgin tüm izlerinin yaşandığı barakalarda Şanlıurfa'dan buraya gelen ailelerin ikram ettikleri çayları yudumlayan Şefkkatli Eller'in minik çocuklarla kurdukları sıcacık sevgi köprüsü ise örnek görüntüleri beraberinde getirdi. Başkan Fatma Cavlı, "Bugün bu derme çatma barakalardaki 60 çocuğumuzun yanındayız. Daha önce belirlediğimiz çocuklarımızın ölçülerine uygun olarak getirdiğimiz bot ve montları dağıttık. Çok mutluyum. Ancak burada yaşayan insanların sağlıkları konusunda endişeleniyorum" diye konuştu.
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