Denizli’de ilçe minibüslerine zam

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DENIZLI'DE ilçelere yolcu taşıyan minibüs ve midibüs araçlarında zam uygulaması başladı. Denizli'de ilçe ulaşım araçlarındaki şoförler, araçların bakımından ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlardan dolayı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) zam talebinde bulunduklarını belirttiler. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda her ilçe için ayrı bir ücret tarifesi belirlendi. Bunun üzerine yeni düzenleme ile birlikte ulaşıma zam yapıldı. En uzak ilçelerden biri olan Çameli ilçesi için ücret 22 LİRA belirlenirken, Beyağaç ilçesi için ulaşım fiyatı 21 TL olarak belirlendi. En düşük ilçe ulaşım ücreti ise Sarayköy ilçesine 6 lira olarak belirlendi. Öte yandan geçtiğimiz aylarda yayınlanan ücret tarifeleri ise yeni uygulanmaya başlanırken, bazı şoförler ise uygulama net olarak başlamadığı söyledi.