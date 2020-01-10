Geleneksel çorba ikramı başlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'DE Konak Belediyesi, kışın en soğuk ünleri yaşadığımız ocak ayında, her kış olduğu gibi bu yıl da geleneksel çorba ikramını başlattı. Basmane metro çıkışı sabit olmakla beraber, her gün bir gezici ikram aracıyla kentin farklı noktalarında İzmirlilere çorba ikram ediyor. Sabah 7.30 ile 8.30 saatleri arasında verilen hizmet ile vatandaşlar soğuk güne sıcak bir başlangıç yapma keyfi yaşıyor. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı yapıyor. Büyükşehir, Ege Üniversitesi Bornova Metro çıkışı, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi olmak üzere dört noktada hafta içi 07.30 ile 09.00 saatleri arasında "ev çorbası" dağıtıyor.