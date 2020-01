Hayatını kızına adadı

İzmir'in Konak ilçesine bağlı İkiçeşmelik semtinde yaşayan Kiga ailesinin 8 önce dünyaya gelen Irmak Su isimli kızları Serebal Palsi (Beyin Felci) hastalığı ile mücadele ediyor. Kızıyla 7/24 ilgilenen anne Selda Kiga, kızını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Evde bakıldığı okul öncesi dönemde fazla gelişme gösteremeyen Irmak Su, annesinin de özverili çalışması ile son iki yıldır İsmetpaşa İlkokulu özel eğitim sınıfında eğitim görüyor. büyük gelişim kaydeden Irmak Su, 2 yılda hem okumayı hem de yazmayı öğrendi.Zor günleri artık geride bıraktığını belirten anne Selda Kiga, "Çok zorlu bir süreç geçirdik. Hareketleri kısıtlıydı. Boynunu bile tutamıyordu. İzmir'deki tedavisinin yanı sıra senenin dört ayını Bursa'da bir hastane de geçiriyoruz. Doktorların her söylediğini yerine getirdik. Ama her şeyden önce ona sevgimizi ve emeğimizi verdik. Ablası, babası ve ben onun mutlu bir birey olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun da tedavi sürecini olumlu etkilediğini düşünüyoruz. Bursa'daki hastanede ben ve ablası Nehir Irmak Su'nun başında beklerken, babası da aylar boyunca hastane bahçesinde arabada uyudu. İyi ki Allah bize Irmağımız'ı vermiş" dedi.Okulda neşeli ve sevgi dolu halleriyle dikkat çeken Irmak Su ile gece gündüz demeden ilgilendiklerinin altını çizen anne Selda Kiga, "Bugünleri görmek bize nasip oldu. Kızımın sadece okuyup yazması için bile gerçekten çok emek harcadık. İki yıl önce buraya geldiğimizde boynunu bile tutamıyordu. Oysa şimdi çok farklı. Ellerini bile eskisinden iyi kullanıyor. Yazmaya ve boyamaya gayret ediyor. Okumaya yavaş yavaş geçti. Öğretmeni Hilal Türkyılmaz'ın da emekleri büyük. Sadece eğitimiyle değil fizik tedavisiyle ilgili çalışmalar da yapıyor. Bahçede diğer çocuklarla beraber teneffüse çıkarıyor bazen. Onu yürütüyor. Irmak Su öğretmenini seviyor ve okuluna severek geliyor. Kızım müzik dinlemeyi seviyor. Ezberi kuvvetli şiir ezberliyor. Bir anne buna mutlu olmayacakta ne için mutlu olacak" dedi.

