Mahsur kalanlar için kurtarma operasyonu

Türkiye'yenin büyük bölümünü etkisi altına kar yağışı Manisa ve Denizli'de de kendisi gösterdi. İki şehirde de yüksek kesimler bol yağış aldı. Akhisar ve Babadağ'da kar kalınlığı yer yer 2.5 metreye ulaştı. Manisa'nın Akhisar ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallelere ulaşım kar yağışı nedeniyle kesildi. Kocakağan ile Sağrakçı Mahallesi arasında kalan Sıdan Yaylası yakınlarındaki bölgede mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. 4 gün boyunca mahsur kalan vatandaşların yardımına Akhisar Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri koştu. Ekipler, İsaca, Dağdere, Hanpaşa, Kocakağan ve Sağrakçı mahallelerinde 50 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.Denizli'de 2 bin metre rakımlı Babadağ'da kurulu rüzgar enerji santralinde görev yapan Güven Aytar ve Serdar Yıldız kar yağışı nedeniyle santralin yolu kapanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iş makineleri, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma görevlileri sevk edildi. 11 kişiden oluşan kurtarma ekibi yaklaşık 2.5 metre yüksekliğindeki karı temizleyerek 16 saatin sonunda paletli araçlar ile santrale ulaştı. Ardından Aytar ve Yıldız bindirildikleri paletli araçlar ile ilçe merkezine indirildi. Kurtarılan sağlık çalışanlarının durumlarının iyi olduğu bildirildi.YOLLAR BUZ TUTTUDENIZLI'DE yüksek kesimlerde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmurun ardından Denizli-Antalya karayolunda buzlanma meydana geldi. Trafiğe kapatılan yol tuzlama çalışmalarının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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