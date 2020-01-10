Sonunu düşünen bugünü unutur!

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Göztepe'nin takım kaptanı kalecisi Beto Pimparel, hem ilk yarıyı değerlendirdi hem de hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Beto, tüm taraftarlar gibi kendilerinin de Avrupa kupalarında mücadele etmek istediğini belirterek, "Bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor.Bugünü unutmadan her maç için çabalayıp, 3 puanları toplayıp bu sonuca ulaşabiliriz" dedi.Sezona iyi başlayamadıklarını ancak daha sonraki süreçte toparlandıklarını dile getiren Portekizli kaleci, "Daha iyi performans sergileme şansımız vardı ama bunun için halen zamanımız bulunuyor. İyi çalışıp, ligi daha iyi bir yerde bitirmeye çalışacağız. Ligin ilk yarısında iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum, kendimi iyi hissediyorum. Daha iyi bir şekilde devam edeceğim" diye konuştu. Beto yeni statlarıyla ilgili olarak da "Avrupa'daki çok büyük statlarla kıyasladığımız zaman burası biraz daha altında kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.kampına G.Saray patentli isimler Yasin Öztekin ve Eren Derkiyok'u götürmeyen Göztepe, ara transferde gönderilecek isimler arasında geçen Sanneh'i de kafileye dahil edilmedi.Göztepe'de adı Sakaryaspor'la adılan Veli Çetin de kampa götürülmedi.

BUGÜN NELER OLDU