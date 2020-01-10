Sonunu düşünen bugünü unutur!

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Göztepe'nin takım kaptanı kalecisi Beto Pimparel, hem ilk yarıyı değerlendirdi hem de hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Beto, tüm taraftarlar gibi kendilerinin de Avrupa kupalarında mücadele etmek istediğini belirterek, "Bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Sahada bunu isteyerek, bu hedefle oynamamız gerekiyor. Bunu maç maç düşünmemiz lazım. Şimdiden sonunu düşünerek hareket edersek bugünü unutabiliriz.
Bugünü unutmadan her maç için çabalayıp, 3 puanları toplayıp bu sonuca ulaşabiliriz" dedi.
STADIMIZDA ATMOSFER SÜPER OLACAK
Sezona iyi başlayamadıklarını ancak daha sonraki süreçte toparlandıklarını dile getiren Portekizli kaleci, "Daha iyi performans sergileme şansımız vardı ama bunun için halen zamanımız bulunuyor. İyi çalışıp, ligi daha iyi bir yerde bitirmeye çalışacağız. Ligin ilk yarısında iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum, kendimi iyi hissediyorum. Daha iyi bir şekilde devam edeceğim" diye konuştu. Beto yeni statlarıyla ilgili olarak da "Avrupa'daki çok büyük statlarla kıyasladığımız zaman burası biraz daha altında kalıyor ama stadın merkezi bir yerde olması İzmir için de çok faydalı. Çok güzel atmosfer olacak, çok güzel maçlar oynayacağız
" değerlendirmesinde bulundu.
SANNEH'E YOL GÖRÜNDÜ
ANTALYA
kampına G.Saray patentli isimler Yasin Öztekin ve Eren Derkiyok'u götürmeyen Göztepe, ara transferde gönderilecek isimler arasında geçen Sanneh'i de kafileye dahil edilmedi. Sezon başında Anderlecht'ten transfer edilen ve ligde yalnızca 2 maçta forma giyen 25 yaşındaki Gambiyalı futbolcu ile yollar alınacak.
Göztepe'de adı Sakaryaspor'la adılan Veli Çetin de kampa götürülmedi.