Beydağ’a can suyu

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KÜÇÜK Menderes Ovası'nın kalbi 'Beydağ Barajı'na can suyu geliyor. 120 bin dekar araziyi sulayan dev baraja yılda 12.5 milyon metreküp su sağlayacak "Beydağ Barajı ilave Su Temin Projesi" 1. Kısım'da su verilmeye başlandı. Baraj havzasına Tasavra Çayı'ndan yeni yılla birlikte su verilmeye başlandığı bildirildi. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, proje ile İzmir'in en büyük sulama barajı olan Beydağ Barajı'na her yıl Mutaflar (Tasavra) Çayı havzasından 10, Abu-hayat Çayı havzasından ise 2.5 milyon metreküp olmak üzere toplam 12.5 milyon metreküp ilave su temin edileceğini bildirdi. Aydın, "Küresel ısınmaya bağlı mevsim değişiklikleri nedeniyle havzanın yeterli yağış alamaması Beydağ Barajı'nda ki su seviyesi oranlarını özellikle yaz aylarında bir hayli düşürüyordu. Proje ile dev barajda artık daha çok su birikecek. Ödemiş Ovası daha çok sulama imkânına kavuşacak" diye konuştu.