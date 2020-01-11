Denizli’den 3. Güneş Enerji Santrali

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLIBüyükşehir Belediyesi DESKİ'nin hizmete aldığı Güneş Enerjisi Santrali (GES) 1 ve 2'nin ardından GES 3'ün de inşasına başladı. Güneş tarlalarını büyütmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, GES3 ile yıllık 2 milyon kWh'lik enerji üretecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bugün 3. güneş enerji santralimizin inşasına başladık. Yıllık hedefimiz 4 milyon kWh'lik enerji üretimi. GES projemize büyük önem veriyoruz ve bu projemizi büyütmeye devam ediyoruz. Enerji yatırımlarımızla hem kurumumuza ekonomik destek sağlıyoruz hem de milli ve yerli enerjimizi kullanarak ülkemizin kazanmasına vesile oluyoruz. Katma değer üreten, gelecek nesillerin daha yaşanılabilir bir kentte yaşamasına imkan sağlayan yatırımlarımız uzun yıllar boyu şehrimize, ülkemize katkı sağlayacak. Şimdiden Denizlimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.