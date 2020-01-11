Kızı için kurduğu çiftlik marka oldu

Ziraat mühendisi olarak mezun olan ve 25 yıl deri sektöründe çalışan 51 yaşındaki Cengizhan Orpak'ın 8 yaşındaki kızı Naz, alerjik etkileri nedeniyle ambalajlı süt ürünlerini tüketemedi. Kızı için doğal keçi sütü ve peynirlerine ulaşmakta sıkıntı yaşayan Orpak, kızı için çiftlik kurup kendi süt ürünlerini üretmeye karar verdi. Torbalı'da bir çiftlikte eşiyle birlikte çalışarak keçi yetiştiriciliğini ve mandıracılığı öğrenen Orpak, Menderes Çakaltepe Mahallesi'nde 12 dönümlük bir arazi üzerinde çiftliğini kurdu. Çiftliğine ilk olarak 200 Saanen cinsi keçi alan Orpak, hayvanların güneş ışığından mahrum kalmaması için 3 dönümlük cam sera kurdu. Zamanla çevresindeki arazileri de kiralayan Orpak, 80 dönüm üzerinde hem mera hem ağıl hem de mandırası bulunan bir kompleks oluşturdu.Eşiyle birlikte çalışan Orpak, doğal yöntemlerle besledikleri hayvanlardan elde ettikleri sütü, mandırada süt ürünlerine çevirip satmaya başladı. Keçi sütü ürünlerine yüksek talep nedeniyle pazarlama konusunda sıkıntı yaşamayan Orpak çifti, kısa sürede 600 keçiden yılda 150 ton süt elde eder hale geldi. Çevresindekilerin talebiyle Sütbon markasını oluşturan Orpak, zincir marketlerle de anlaşarak ürünlerini ülke genelindeki marketler ve şarküterilere göndermeye başladı.Orpak, gerçek içme sütü üretebilmek için yola çıktığını, halen amacının para kazanmak değil sağlıklı gıda üretmek olduğunu söyledi. Bu işe girmek için yaklaşık 2 yıl araştırma yaptığını dile getiren Orpak, "Sütte koku olmaması lazımdı. Çünkü kızım içmiyor. Bunun için kafa yorduk. Peynir yapma konusunda hiç bilgim yoktu. 2 yıl denedim, en sonunda kızımın yiyeceği bir peynir yapabildim, çok şükür. Lezzet analizini kızım yapıyor. Kızım 'tamam' dediği noktada satıyoruz. Gurur duyacağımız bir ürün çıkartmak istedik" dedi. Kurduğu cam sera sayesinde hayvanların süt verimlerinin arttığını belirten Orpak, peynirlerin mayasını da kendisinin ürettiğini, bu gibi özelliklerle piyasadaki benzer ürünlerden farklılaştıklarını ileri sürdü. Amacının günlük 4 ton süt üretimek olduğunu belirten Orpak, "Bunu yakaladığımızda ciddi bir üretim olacak. Yurt dışından talep var ama kapasitemiz yeterli değil daha. Talebe yetişemiyoruz" dedi. Anne Sevinç Orpak ise işi severek yaptığı için hiç zorlanmadığını dile getirdi. Ailenin en küçük üyesi Naz Orpak ise keçi sütünü çok sevdiğini, anne ve babasına yardım ettiğini söyledi.

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