Okul bölgelerinde uyuşturucu denetimi

BUGÜN NELER OLDU

MANISA'NIN Alaşehir ilçesinde polis ekipleri, okul çevrelerinde uygulama yaptı. kipleri tarafından okul çevresi, metruk binalar ile yol güzergahları üzerinde yapılan trafik ve asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, kontrol edilen araç sürücülerine toplamda 10 bin 464 lira ceza kesildi. Öte yandan ekipler tarafından yapılan aramalarda bir şahıstan 1.26 gram bonzai adı verilen sentetik kannabinoid, 0.06 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca okul önünde yapılan uygulamada da 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Denetimlerde bir kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.