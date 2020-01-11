Pınar Karşıyaka yeni başlangıç peşinde

ANADOLU Efes'e 82-80 yenilerek ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka, ikinci devrenin ilk sınavını Bandırma Basketbol karşısında verecek. FIBA Europe Cup'ta Bahçeşehir Koleji'ni 100-68 mağlup ederek çeyrek final kapısını aralayan kırmızıyeşilliler, ligde de tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele bugün saat 17.30'da başlayacak. Bandırma ekibi ligde 9 galibiyetle Play-Off hattında bulunuyor.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Kaf-Kaf deplasmanda 89-57 kazandı.
UFUK SARICA'YA BÜYÜK ONUR
Öte yandan Basketbolda ING All-Star 2020'de Asya Karması'nın antrenörlüğünü A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca yapacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek dev organizasyonda Avrupa Karması'nı ise sahaya Anadolu Efes Antrenörü Ergin Ataman yönetecek. Yıllarca A.Efes ve A Milli Takım'da beraber çalışan, ikili bu kez All-Star'da kozlarını paylaşacak.