Pınar Karşıyaka yeni başlangıç peşinde

BUGÜN NELER OLDU

ANADOLU Efes'e 82-80 yenilerek ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka, ikinci devrenin ilk sınavını Bandırma Basketbol karşısında verecek. FIBA Europe Cup'ta Bahçeşehir Koleji'ni 100-68 mağlup ederek çeyrek final kapısını aralayanMustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele bugün saat 17.30'da başlayacak.İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Kaf-Kaf deplasmanda 89-57 kazandı.Öte yandan Basketbolda ING All-Star 2020'de Asya Karması'nın antrenörlüğünüSinan Erdem Spor Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek dev organizasyonda Avrupa Karması'nı ise sahaya Anadolu Efes Antrenörü Ergin Ataman yönetecek. Yıllarca A.Efes ve A Milli Takım'da beraber çalışan, ikili bu kez All-Star'da kozlarını paylaşacak.