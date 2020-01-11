Sokak hayvanları için mesleğine geri döndü

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MANISA'DA yaklaşık 2 yıl önce emekli olan öğretmen Güldeniz Semerci, hayatını sokak hayvanlarının bakımına adadı. 31 yıllık öğretmenlik mesleğinin ardından emekli olduktan sonra sokak hayvanlarının bakımlarını üstlenen öğretmen Semerci, çok sevdiği öğrencilerinden de ayrı kalamadı. Hem sokak hayvanlarının bakımlarını daha sağlıklı yapabilmek hem de hem de öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak amacıyla Semerci, Manisa'daki özel bir kolejde öğretmenlik mesleğine geri döndü. Semerci, çok sevdiği mesleğinde yeniden kavuştuğu öğrencilerine hayvan sevgisinin önemini anlatıyor.İşe başlamadan çalıştığı kurumla görüşen Semerci, okul yönetimine, okulun yemekhanesinden artan yemekleri sokak hayvanlarına vermek istediğini söyledi. Okul yönetiminin kabul etmesiyle birlikte yemekhaneden artan yemekleri toplayan Semerci, Manisa'daki belli noktalara bırakarak sokak hayvanlarının karınlarını doyurmaya devam ediyor. Kazandığı paranın hayvanların yaşama tutunması için harcadığını belirten Semerci, "Bir canlının yaşamında fark oluşturmak inanılmaz mutlu ediyor beni. Buraya geldiğimde tüm dünyayı unutuyorum" dedi.