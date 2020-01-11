Vakit Ceren’in aleyhine işliyor

İZMIR'IN Karabağlar ilçesinde yaşayan Kılınç Ailesi'nin hayatı, yaklaşık iki sene önce bir düğün dönüşü geçirdikleri trafik kazası sonrasında kabusa dönüştü. Anne Faden Kılınç, gerçekleşen kazada Astsubay oğlu Avni Kılınç'ı, annesi Fatma Karabulut'u ve yengesi Gülistan Karabulut'u kaybetti. Kendisi ve 10 yaşındaki kızı Ceren Kılınç ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Kaza sırasında beyin kanaması geçiren ve yatağa bağımlı hale gelen kızlarının yeniden eski sağlıklı günlerine kavuşabilmesi ise kök hücre tedavisine bağlı. Ancak aile, yıllardır bu tedavi için mücadele ederken, prosedürlere takılan tedavi bir türlü gerçekleştirilemiyor.Baba Mehmet Kılınç, "Ceren'in tedavisi için damardan enjekte edilen bir kök hücre nakli gerekiyor. Burada yapılacak olan tedavi devlet hastaneleri tarafından yapılmıyor. İzmir Valiliği ile olan görüşmemizde çocuğun tedavisi kesin olarak yapılabilecekse ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Geçimimizi eşin dostun yardımıyla ve malulen emeklilik parası ile sağlamaya çalışıyoruz. Kızımın arkadaşları mahallede boncuk yaparak ona yardım etmeye çalışıyorlar. Bir evladımız zaten toprağa verdik. Ceren'e de bir şey olacak diye ödümüz kopuyor. Annesi en ufak bir şeyde bir şey olacak diye panik atak geçiriyor. Bizim sesimizi birisi duysun istiyoruz. Biz zaten psikolojik olarak bitmiş durumdayız" dedi.

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