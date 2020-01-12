Bu gurur Sırım’ın

Kalite ve lezzetinin yanında tüketicilere ulaşılabilir fiyatlar sunan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'nin, markası Sırım, Avrupa Birliği' Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD) tarafından tüm tüketicilere tavsiye edilen zeytinyağı oldu. Böylece Sırım, "Altın Marka Tüketici Ödülü" ile birlikte "Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz" logosu ve sertifikasına sahip oldu. Türkiye'nin 34 yıl önce kurulan ilk tüketici girişimi olan TTKD, zeytinyağı sektöründe tüketicilerin "markaya ilgi" derecesini araştırdı. Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı markalarının tüketiciler tarafından kalite ve beğeni dereceleri ölçüldü. Yapılan araştırmalar son bir yıl içerisinde zeytinyağı sektörünün en beğenilen ve tercih edilen markalarından birinin "Sırım Zeytinyağı" olduğunu ortaya koydu.TTKD Başkanı Mehmet Barak, "Biz bir tüketici örgütüyüz. 34 yıllık geçmişimizle, laboratuvar çalışmalarıyla HACCP kriterlerinde binlerce analiz, test, araştırma yaptık. Bunlardan birini de zeytinyağı sektöründe uyguladık. Tek amacımız, tüketicilerimizin kaliteli mal ve hizmet almalarını sağlamak. İşte bu değerlendirmede Sırım, Altın Marka Tüketici Ödülü'ne layık görüldü ve Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz logosuna hak kazandı" dedi. Sırım'ın tedarikçisi Alhatoğlu Zeytinyağları Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, tüketicilere en iyi ve en kaliteli zeytinyağını, en ulaşılabilir rakamlarla sunmak için büyük emek gösterdiklerini söyledi. Gösterdikleri bu emeğin karşılığını almanın gururunu yaşadıklarını belirten Alhat, "Her zeytin danesine büyük önem gösteriyoruz. Ağaçlarımızdan sofralara giden zeytinyağımız için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Tek bir hedefimiz var o da vatandaşımıza, en iyi zeytinyağını sunmak. Bu ödül, tüketicimizin ne kadar bilinçli olduğunun göstergesi" diye konuştu.

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