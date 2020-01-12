Manisa FK puanla döndü

MANİSA
Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Zonguldak Kömürspor'un konuğu oldu. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Manisa'nın gollerini Nizamettin ve Sinan (pen) atarken, ev sahibi takımın gollerini ise biri penaltıdan olmak üzere Mehmet kaydetti.
4. dakikada Mehmet Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Sinan Kurumuş, topu yere indirdi. Nizamettin sol ayağıyla düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlara bıraktı: 1-0. 6. dakikada ev sahibi takım beraberlik golünü buldu. Bu dakikada Gürkan'ın uzaktan sert şutunda top ağlara gitti: 1-1. 19. dakikada Atakan'ın uzun pasına Serhat hareketlendi. Serhat, Manisa ceza sahası içinde rakibiyle girdiği ikili mücadelede kendini yerde buldu. Maçın hakemi bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. 20. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mehmet, takımını 2-1 öne geçirdi.
SON GOL PENALTIDAN
60. dakikada Nizamettin'in ortasına Sinan yükseldi ve kafayı vurdu, Zonguldak defansı bu pozisyonu elle kesince maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Manisa'nın maçın geride kalan dakikalarında geliştirdiği ataklar sonuç vermedi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.