Manisa FK puanla döndü

Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Zonguldak Kömürspor'un konuğu oldu. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.4. dakikada Mehmet Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Sinan Kurumuş, topu yere indirdi. Nizamettin sol ayağıyla düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlara bıraktı: 1-0. 6. dakikada ev sahibi takım beraberlik golünü buldu. Bu dakikada Gürkan'ın uzaktan sert şutunda top ağlara gitti: 1-1. 19. dakikada Atakan'ın uzun pasına Serhat hareketlendi.60. dakikada Nizamettin'in ortasına Sinan yükseldi ve kafayı vurdu, Zonguldak defansı bu pozisyonu elle kesince maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Manisa'nın maçın geride kalan dakikalarında geliştirdiği ataklar sonuç vermedi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

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