Göztepe'nin başarılı kanat oyuncusu Serdar Gürler, yabancı kuralından kariyeri boyunca çalıştığı teknik direktörlere, İspanya yıllarından Göztepe'nin yeni stadına kadarinternet sitesine önemli açıklamalar yaptı. İşte 28 yaşındaki oyuncu yorumları:İlhan Palut'un enerjisi çok yüksek. O enerjiyi hissediyoruz. Takıma çok iyi geldi, çünkü çok istekli.İnanılmaz bir enerji katıyor bize, çok istekli. Daha geleli 5- 6 hafta olmasına rağmen sergilediğimiz oyunun farkı ortada. Bütün oyuncular olarak onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyuz."stadımızı bir kere gördüm ama görmek de istemiyorum. Yeni stadı şu an düşünemiyorum. Göztepe taraftarında öyle bir tutku var ki, geçen sene son hafta ligde kaldık; şampiyon olsak bu kadar sevinmezlerdi. Ben hayatımda böyle bir taraftar görmedim. Tamamen futbolun içindeler. Maç kazandıktan sonra sokakta yürüyemez hale geliyorsun. Seni gören herkes selam veriyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Yeni stadımızla birlikte hedeflerimiz de büyüyor, kötü gitme şansımız yok. Stada kavuşmak için günleri sayıyoruz."bir şanssızlık vardı.O ve yardımcıları göreve geldiğinde bana karşı davranışları ve benden istedikleri sebebiyle kendimi özel hissettim. Sadece bana değil, herkese ne yapması gerektiğini söylüyor. Oyunuma bu kadar kısa sürede bir şeyler kattı. Onun sayesinde çıkışa geçtim. Umarım önce takım olarak, sonrasında ise bireysel açıdan daha iyiye gideriz."Ankara'dan ayrılmak istemiyordum. Ankara'ya özel bir sevgim var. İlk çocuğum orada doğdu, ilk evimi oradan aldım; farklı bir bağım var. Osmanlıspor ile küme düştükten sonra yurt dışına gitme kararı aldım. Kafamda Türkiye'yi bitirmiştim."teklifler de vardı ama Ankara'dan başka bir şehre gitseydim o takıma faydam olamazdı. Kendim için en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Pişman değilim. Ben oynamayı seven oyuncuyum. Bunu herkes bilir. Özellikle Trabzonspor'da hayatımda görmediğim bir sözleşmem vardı. Kadro dışı kaldığımı son gün söylediler. Bu yüzden de kulüp bulamadık. İstesem 3 yıl yatıp, para kazanabilirdim ama yapmadım. Neredeyse yarısı değerde bir sözleşmeyle Gençlerbirliği'ne gittim.""HUESCA'DA iken her maç oyuna girip 20-30 dakika oynuyorum ama o durumu sevemedim, alışamadım. İkinci maçımda ise Athletic Bilbao'ya karşı 2-0 yenilirken bir başka arkadaşımla birlikte oyuna girdik ve maç 2- 2 sona erdi. Gollerden bir tanesi benim çevirdiğim top sonucu oluştu."Ümit Özat ile öz güven patlaması yaşadım. Gençlerbirliği'ne geldiği gün Selçuk Şahin'e beni sordu. Özat gelene kadar sadece Konyaspor ve Osmanlıspor'a karşı gol atmıştım. O sezonu kupayla beraber 17 golle kapattım. İyi oynadığımda hakkımı verdi, kötü oynadığımda ise eleştirdi.Ondan sonraki maçta 2 tane gol attım. Hatta bu maçtan önce kampta benim yanıma gelip 'Maçta 2 tane gol atacaksın' demişti." İSPANYA'DA ZORLANDIK"İspanya'ya gitmeden önce 5-6 sene Türkiye'de yaşadım ve ailemi Türkiye'nin konforuna alıştırdım. Eşim yemek yemeyi çok sever. Gece sipariş veririz. İspanya'dayken eşim hamileydi, canı bir şey çektiğinde o saatte bir şey bulmak imkansızdı. Benzin istasyonları dışında hiçbir yer açık değildi. Türkiye gibi değildi."Bülent Uygun Yılmaz Vural Okan Buruk Vahid Halilhodzic Ersun Yanal Mehmet Özdilek Fatih Tekke İbrahim Üzülmez Ümit Özat İrfan Buz Leo Franco Kemal Özdeş Tamer Tuna İlhan Palut"Hangi Türk futbolcusuna sorarsınız sorun milli takımda oynamak ister, turnuva fark etmez. Değil EURO 2020, hazırlık maçı olsa dahi o formayı giymek inanılmaz bir duygu. En başta aileni ve bütün Türkiye'yi temsil ediyorsun. Daha başaramadım ama o kutsal bayrağın altında gol atmanın hayalini kuruyorum. Herkes o formayı taşıyamaz.""Sochaux'da A Takım ile idmanlara çıkıyordum. Mevlüt Erdinç abi de takımın en golcü oyuncusuydu. Türk, Türk'ün her zaman yardımcısıdır. Abim gibiydi. Daha çok futbol dışında tavsiyeler veriyordu. Türkiye'ye döndükten sonra futbol hakkında daha çok konuştuk."

