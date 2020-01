Yarım bırakılan okul inşaatı korku yaşatıyor

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLI'NIN Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde yıkılan okul binasının yerine yapımına başlanan inşaat yarım kalınca madde bağımlılarının mekanı oldu. Mahalleli çocuklarının can güvenliğinin olmadığını söyleyerek inşaatın bir an önce tamamlanmasını istedi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise inşaatı yapan yüklenici firmanın kontortoto ilan ettiğini binanın o yüzden yarım kaldığını belirtti. Söz konusu okul ile birlikte diğer okulların yapım için ilerleyen dönemlerde tekrar ihaleye çıkılacağı öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Emine Türk, okulun bir an önce yapılması gerektiğini kaydetti, "Ben bu okulun yapılmasını istiyorum. Benim gibi bir sürü mağdur aile var. Biz her gün çocuklarımızla bu yolu yürümek zorunda değiliz" dedi. Bir başka mahalle sakini Bilal Türkaslan, "Sözde bu okul 6 ay içinde bitecekti ama bitmeyi bırak şu anda balici, tinerci ve fuhuş yatağı oldu. Okulun etrafında oturan arkadaşlar korku içinde yaşıyor. Sonuç istiyoruz" diye konuştu.