Çifte cinayetin katil zanlısı Diyarbakır’da defnedilecek

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29 Aralık'ta Enver Yıldız, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ı ve Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldüren ve polis memuru Yaşar Kahırlı'yı ağır yaraladı. Sorgu sırasında "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği belirtilen Yıldız, Yaklaşık 1 haftadır cezaevinde olan Enver Yıldız, geçtiğmiiz gün öğleden sonra, tek kaldığı hücrede kendini eşofmanın bağcığıyla tavana astı. Yapılan otopsinin ardından Yıldız'ın cenazesi, sabah erken saatlerde yakınları tarafından teslim alındı. Ailenin, cenazeyi Diyarbakır'a götürüp, toprağa vereceği öğrenildi.