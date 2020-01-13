Denizli’de 16 bin kişiye evde bakım ve sağlık

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Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen vatandaşlara evde bakım ve sağlık hizmeti veriyor. Evde bakım ve sağlık hizmetinin yanında yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen sedye ile taşınması gereken hastaların sağlık kuruluşlarına naklini tam donanımlı ambulansları ile gerçekleştiren merkez bugüne kadar binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 2019 yılında, 6 bin 29 kişiye evde bakım, 7 bin 893 kişiye de evde sağlık ve 2 bin 333 kişiye de hasta nakil hizmeti vererek ihtiyaç sahibi 16 bin 255 vatandaşın imdadına koştu. Vatandaşları belirli aralıklarla rutin olarak ziyaret eden ekipler, 16 binin üzerindeki vatandaşı 226 bin kez ziyaret ederek dertlerine derman oldu.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin sadece kent merkezinde değil, 19 ilçe ve 622 mahallede canla başla hizmet verdiğini söyledi. Zolan, "Biz 'Denizlimiz'de kimse sahipsiz kalmayacak' dedik. Şükürler olsun ki sözümüzü yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz" dedi.