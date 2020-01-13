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Eflatun Nuri Ödülleri dağıtıldı

Giriş Tarihi: 13.1.2020
Eflatun Nuri Ödülleri dağıtıldı
İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Konak Belediyesi'nin ortak projesi Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. 'Şiddet' temasıyla düzenlenen yarışmada, seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda toplam 11 eser ödüle layık görüldü.Yarışmanın birincisi Yüksel Can, 2. Hamit Gış ve 3. ise Muammer Olcay oldu. Konak Belediyesi Özel Ödülü Cem Güzeloğlu'na, İGC Özel Ödülü Mehmet Selçuk'a, Mustafa Bora Özel Ödülü Musa Gümüş'e, Jüri Özel Ödülü Önder Önerbay'a verildi. Başarı Ödülleri'nin sahipleri ise Eren Tanoba, Hicabi Demirci ve Faruk Düz oldu. Yayınlanmış Basın Karikatür Ödülü bu yıl Ercan Akyol'a verildi.
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Eflatun Nuri Ödülleri dağıtıldı
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