Haber Hattı

Pınar KSK aynen devam
ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında evinde Teksüt Bandırma Basket'i 91-82 yenerek 16 maçta 13 galibiyete ulaşan Pınar Karşıyaka, zirve takibini ikinci sıradan sürdürmenin gururunu yaşıyor. Lider Anadolu Efes'e uzatmada 82-80 mağlup olarak bu sezon evindeki ilk yenilgisini aldığı karşılaşmanın yaralarını saran yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahada lig ve Avrupa'da 14 maçta 13. galibiyetini elde etti. Sarıca, "Yüksek skorlu bir maç oldu, bunun sebebi de maçın başındaki yumuşak savunmamızdı. İnşallah ikinci yarıda da böyle devam edeceğiz ve ligi yukarılarda bitireceğiz" dedi.
Buca'dan güzel başlangıç
TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'nü yeni transferi Burak Sürmeli'nin golüyle 1-0 yenen Ci Group Buca, devreye umutlu başladı. Teknik direktör Ersin Aka, yeni transferlerin gelmesiyle güçlendiklerini belirterek, "Hedefimiz kesinlikle üst sıralar. Seri yakalayacağız ve zirve yarışında biz de olacağız"
dedi. Öte yandan sarı-lacivertliler 1922 Konyaspor'da forma giyen defans oyuncusu Alper Kadir Duruk ile de sözleşme yaptı.
Transfer Hattı
Altay'da Emir de listede
TFF 1. Lig'de ikinci yarı öncesi takviye çalışmalarını sürdüren Altay, 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü'nden Abdurrahman Emir Alagöz'ü transfer listesine ekledi. Ön libero Deniz'le yollarını ayırdıktan sonra arayışa geçen siyah-beyazlılar, Manisa ekibinde gözden çıkarılan 27 yaşındaki ön liberoya kanca attı. İzmir temsilcisi oyuncunun kulübüyle yollarını ayırmasını bekliyor. Beşiktaş altyapısından yetişip Kepez Belediyespor'da profesyonel olan Emir, kariyerinde Tarsus İdmanyurdu, Bağcılarspor, Keçiörengücü, Diyarbekirspor'da da oynadı.
Son 2.5 sezondur Manisa'da oynayan tecrübeli futbolcu 3. Lig'de 147, 2. Lig'de 75 maça çıktı.
Menemen'nin Furkan ısrarı
TFF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ekol Göz Menemenspor, listesindeki Balıkesirspor Baltok'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Furkan Çil'in transferini bitirmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci'nin ısrarla istediği 26 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerde sona gelindiği ve imzaların hafta içi atılacağı kaydedildi.
Hafta başı denenmeye gelen orta saha Özkan Yıldırım ve Nijeryalı golcü Akanbi ile de sözleşme imzalayacak sarı-lacivertliler 2 takviyeyle transfere nokta koyacak. Futbola Balıkesirspor'un altyapısında başlayan Furkan; Keçiörengücü, Denizli BŞB, Derincespor, Düzcespor ve Bayrampaşa'da da top koşturdu.