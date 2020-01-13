Haber Hattı

ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında evinde Teksüt Bandırma Basket'i 91-82 yenerek 16 maçta 13 galibiyete ulaşan Pınar Karşıyaka, zirve takibini ikinci sıradan sürdürmenin gururunu yaşıyor. Lider Anadolu Efes'e uzatmada 82-80 mağlup olarak bu sezon evindeki ilk yenilgisini aldığı karşılaşmanın yaralarını saran yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahada lig ve Avrupa'da 14 maçta 13. galibiyetini elde etti. Sarıca, "Yüksek skorlu bir maç oldu, bunun sebebi de maçın başındaki yumuşak savunmamızdı. İnşallah ikinci yarıda da böyle devam edeceğiz ve ligi yukarılarda bitireceğiz" dedi.TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'nü yeni transferi Burak Sürmeli'nin golüyle 1-0 yenen Ci Group Buca, devreye umutlu başladı. Teknik direktör Ersin Aka, yeni transferlerin gelmesiyle güçlendiklerini belirterek,dedi. Öte yandan sarı-lacivertliler 1922 Konyaspor'da forma giyen defans oyuncusu Alper Kadir Duruk ile de sözleşme yaptı.TFF 1. Lig'de ikinci yarı öncesi takviye çalışmalarını sürdüren Altay, 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü'nden Abdurrahman Emir Alagöz'ü transfer listesine ekledi. Ön libero Deniz'le yollarını ayırdıktan sonra arayışa geçen siyah-beyazlılar, Manisa ekibinde gözden çıkarılan 27 yaşındaki ön liberoya kanca attı. İzmir temsilcisi oyuncunun kulübüyle yollarını ayırmasını bekliyor. Beşiktaş altyapısından yetişip Kepez Belediyespor'da profesyonel olanSon 2.5 sezondur Manisa'da oynayan tecrübeli futbolcu 3. Lig'de 147, 2. Lig'de 75 maça çıktı.TFF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ekol Göz Menemenspor, listesindeki Balıkesirspor Baltok'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Furkan Çil'in transferini bitirmeye hazırlanıyor.Hafta başı denenmeye gelen orta saha Özkan Yıldırım ve Nijeryalı golcü Akanbi ile de sözleşme imzalayacak sarı-lacivertliler 2 takviyeyle transfere nokta koyacak. Futbola Balıkesirspor'un altyapısında başlayan Furkan; Keçiörengücü, Denizli BŞB, Derincespor, Düzcespor ve Bayrampaşa'da da top koşturdu.

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