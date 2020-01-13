Kaf Kaf’tan tatsız start

KSK'DE

TFF 3. Lig 2. Grup'ta devre arasına Play- Off potasında giren Karşıyaka, ikinci yarının ilk müsabakasında evinde Büyükçekmece Tepecikspor'la berabere kaldı: 1-1.Kaf-Kaf 80'de Cenk'in ayağından eşitliği yakaladı. Bu sonuçla 28 puana yükselen Karşıyaka zirve yarışında fırsat teperken, Tepecikspor da 24 puana yükseldi. Maçın gol dakikaları şöyle:63'üncü dakikada konuk takım öne geçti. Halil'in pasında topu iyi kontrol eden Berkay düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1. 80'inci dakikada Karşıyaka'nın golü geldi. Özgür'ün sol kanattan ortasında altı pas içinde topa ayak koyan Cenk ağları sarstı: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi taraflar 1'er puana razı oldu.TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da geçen sezon 3 Nisan'da oynanan Bergama Belediyespor maçı sonrası kadro dışı kalıp sözleşmesi feshedilen Battal Demirbilek, Büyükçekmece Tepecikspor randevusu öncesi takıma döndü. Yeşil-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra yaz döneminde ve ara transferde başka bir kulüple anlaşmayan orta saha oyuncusuna yaklaşık 10 ay sonra af çıktı.Battal, yuvaya dönmesini kulübün resmi sosyal medya hesaplarının paylaştığı videoyla duyurdu.