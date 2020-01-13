Kaf Kaf’tan tatsız start

TFF 3. Lig 2. Grup'ta devre arasına Play- Off potasında giren Karşıyaka, ikinci yarının ilk müsabakasında evinde Büyükçekmece Tepecikspor'la berabere kaldı: 1-1. İlk 45 dakikası golsüz geçilen karşılaşmada konuk takımı öne geçiren golü 63'te Berkay attı.
Kaf-Kaf 80'de Cenk'in ayağından eşitliği yakaladı. Bu sonuçla 28 puana yükselen Karşıyaka zirve yarışında fırsat teperken, Tepecikspor da 24 puana yükseldi. Maçın gol dakikaları şöyle:
CENK'İN GOLÜ YETMEDİ!
63'üncü dakikada konuk takım öne geçti. Halil'in pasında topu iyi kontrol eden Berkay düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1. 80'inci dakikada Karşıyaka'nın golü geldi. Özgür'ün sol kanattan ortasında altı pas içinde topa ayak koyan Cenk ağları sarstı: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi taraflar 1'er puana razı oldu.
KSK'DE BATTAL DÖNDÜ
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da geçen sezon 3 Nisan'da oynanan Bergama Belediyespor maçı sonrası kadro dışı kalıp sözleşmesi feshedilen Battal Demirbilek, Büyükçekmece Tepecikspor randevusu öncesi takıma döndü. Yeşil-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra yaz döneminde ve ara transferde başka bir kulüple anlaşmayan orta saha oyuncusuna yaklaşık 10 ay sonra af çıktı. Kulübün basketbol takımı Pınar Karşıyaka'nın Teksüt Bandırma'yla oynadığı maçın devre arasında Başkan Turgay Büyükkarcı'yla bir araya gelen Battal, özür dileyip tekrar takıma katıldı.
Battal, yuvaya dönmesini kulübün resmi sosyal medya hesaplarının paylaştığı videoyla duyurdu.