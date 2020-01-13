Kuyumcular altın fiyatları için uyardı

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın fiyatları hafta sonunun gelmesi ile hızla düşmeye başladı. Gramının 310 lira seviyelerine kadar çıkan altının fiyatı 295 lira seviyelerinde satılıyor. 500 lira bandını zorlayan çeyrek altın ise 482 lira civarında alıcı buluyor. Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, "Bildiğiniz gibi altın fiyatları geçen hafta 300 liranın üzerinde bir fiyatlama yapmıştı. Gramı 295 liralara geriledi. Bunun bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Altın, tekrar 300-320 lira seviyelerini görecektir" dedi.