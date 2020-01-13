Lebip TIMOR: Soğuk duş

Üst sıralardan kopmamak için puan kaybına tahammülü olmayan Karşıyaka, maça taraftarının da desteğiyle iyi başlayan taraf oldu. Özellikle sağ kanadı iyi kullanan Namık Barış'ın götürdüğü toplarla rakip defansın arkasına sarkıyor
ancak atak sonlandırmada sıkıntılar yaşıyordu. Büyükçekmece ise ileride tek başına bıraktığı Aykut ile tipik bir deplasman oyunu sergiliyor ve kalabalık tuttuğu orta alanı ile Karşıyaka'ya oyun kurma şansı vermiyordu.
Kaptanı Mustafa Aşan'ın cezası nedeniyle olmadığı maçın Karşıyaka için zor geçeceği maçtan önce belli olmuştu.
ANLIK BİR HATA!
İyi kapanan rakibine karşı Doğukan ile bulduğu tek net pozisyonla ilk yarıyı kapatan Karşıyaka, ikinci yarıya iyi başlayan taraf olsa da 63. dakikada bir anlık defans hatasıyla geriye düştü. Buz gibi havada soğuk duş etkisi yaratan bu şok golden sonra risk alan ve defansını da öne çıkaran Karşıyaka, kurduğu baskı sonucu 80. dakikada Cenk ile skoru eşitliyordu.
Kalan dakikalarda konuk takım zamana oynamaya başlıyor, yerde yatanlar kalkmamak için inanılmaz bir yekilde oyunu soğutuyordu. Öyle ki hakem, 4 dakika uzattığı maçın 3 dakikasının da rakip tarafından çalınmasına göz yumuyor ve Karşıyaka;
Turgutluspor ile Fethibyespor'un kaybettiği haftada büyük bir avantaj kaçırıyordu