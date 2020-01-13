Lebip TIMOR: Soğuk duş

Üst sıralardan kopmamak için puan kaybına tahammülü olmayan Karşıyaka, maça taraftarının da desteğiyle iyi başlayan taraf oldu.ancak atak sonlandırmada sıkıntılar yaşıyordu. Büyükçekmece ise ileride tek başına bıraktığı Aykut ile tipik bir deplasman oyunu sergiliyor veKaptanı Mustafa Aşan'ın cezası nedeniyle olmadığı maçın Karşıyaka için zor geçeceği maçtan önce belli olmuştu.İyi kapanan rakibine karşı Doğukan ile bulduğu tek net pozisyonla ilk yarıyı kapatan Karşıyaka, ikinci yarıya iyi başlayan taraf olsa da 63. dakikada bir anlık defans hatasıyla geriye düştü. Buz gibi havada soğuk duş etkisi yaratan bu şok golden sonra risk alan ve defansını da öne çıkaranKalan dakikalarda konuk takım zamana oynamaya başlıyor, yerde yatanlar kalkmamak için inanılmaz bir yekilde oyunu soğutuyordu.Turgutluspor ile Fethibyespor'un kaybettiği haftada büyük bir avantaj kaçırıyordu

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