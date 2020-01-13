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‘Oğlumun kanı yerde kalmasın’

Giriş Tarihi: 13.1.2020
‘Oğlumun kanı yerde kalmasın’
İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki kişinin öldürüldüğü saldırıda hayatını kaybeden motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara için kurye arkadaşları bir anma programı düzenledi. Kara'nın evinin önüne motorlarıyla gelen yaklaşık 100 kurye, saldırının gerçekleştiği yer olan İnönü Caddesi'ne doğru konvoy yaptı. Olay yerine gelen Serkan Kara'nın ailesi ve kurye arkadaşları, Kara'nın hayatını kaybettiği yere karanfil bıraktı. Olayda oğlunu kaybeden anne Sabah Kara'nın isyanı ise yürekleri sızlattı. Sabah Kara, "Çocuğumun kanının yerde kalmasını istemiyorum. Oğlumun kanının yerde kalmasını istemiyorum. Oğlumun katillerine ömür boyu ceza versinler" dedi.
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