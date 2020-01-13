Sağlığa sigara ve fazla kilo tehdidi

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Kalpve damar hastalıklarının dünyada başta gelen ölüm ve sakatlık nedeni olduğunu belirten Özel Egepol Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rida Berilğen, risk grubundakilerin düzenli muayene olması gerektiğini söyledi. Berilğen, "Yüksek riske sahip bireylerde, riskin azaltılması ve düşük riskli bireylerin ise bu durumu sürdürebilmeleri için doktorlarının vereceği tavsiyelere uymaları önem taşıyor" dedi. Yüksek riske sahip hastalarda ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle, riskin önemli ölçüde azaltılabildiğini kaydeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rida Berilğen, "40 yaşın üzerindekiler, sigara içenler, hipertansiyon hastaları, ailesinde erken yaşta kalp hastalığı öyküsü olanlar, ailede ya da kendilerinde kolesterol yüksekliği olanlar ve aşırı kilolu kişiler, risk değerlendirmesi yapılabilmesi için kardiyoloji polikliniklerine başvurmalı. Sigara ve aşırı kilo, kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkarıyor" diye konuştu.