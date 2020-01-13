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Şehitlerin hatıraları Timsah Yuvası’nda

Giriş Tarihi: 13.1.2020
Şehitlerin hatıraları Timsah Yuvası’nda
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) amfibi deniz piyadeleri canı pahasına birçok önemli operasyonda görev alıyor. Vatanı uğruna şehit olan TSK'nın özel gücü amfibi deniz piyadelerinden şehit olanların hatıraları, İzmir'in Foça ilçesinde "timsah yuvası" olarak adlandırılan Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda ölümsüzleşti. Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik harekatları sırasında şehit olan deniz piyadelerinin isimleri "İç Güvenlik Harekatı Anı Salonu" ve "Kıbrıs Barış Harekatı Anı Salonu" ile buradaki fidanlıkta yaşatılıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki 13 ve iç güvenlik harekatlarındaki 47 şehidin fotoğrafları ile kişisel eşyaları, bir şehide ait mektup, silah ve teçhizat bulunuyor. Şehitlik hatıra fidanlığında ise her şehit için bir ağaç ve onun altında da şehidin ismi yazılı mermer taş yer alıyor.
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