Tunç Soyer’in yalanı belgeyle kanıtlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldiği 31 Mart tarihinden bu yana geredi kalan 10 aylık süreçte yaptığı gaflarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda KKTC'de yayın yapan bir gazeteye verdiği röportajda sarf ettiği "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" sözleri büyük tepki alınca 'Ben bu açıklamayı 3 yıl önce yapmıştım' diyerek çark eden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geride kalan 10 aylık belediye başkanlığı sürecinde kırdığı potlarına önceki gün bir yenisini daha ekledi.Geçtiğimiz günlerde ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalının canlı yayınına konuk olan Soyer, gazetecilerin kent gündemine ilişkin sorularını yanıtlarken "İzmir'de belediye otobüslerinde ilk kadın şoför uygulaması benim dönemimde başladı" şeklinde açıklama yaptı. Soyer'in 'İlk kadın şoför uygulaması benim dönemimde başladı' sözleri, tepkileri de beraberinde getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanlarından Yüksel Çakmur döneminde ESHOTGenel Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Erdül, sosyal medya hesabından Soyer'in açıklamalarını yalanlayan 1992 yılında Balçova Teleferik Hareket Merkezi'nde kadın otobüs şoförleri ile çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.İlk kadın otobüs şoförünün 1992 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanlarından Yüksel Çakmur, zamanında göreve başlatıldığını hatırlatan Erdül, fotoğrafın altına da "Sayın Tunç Soyer bugün bir televizyon programında, 'Türkiye'de ilk kadın şoförünü ben işe başlattım'. Doğru değildir. Toplu ulaşımda ilk kadın şoförler, Yüksel Çakmur Belediye başkanıyken benim ESHOT Genel Müdürü olduğum dönemde işbaşı yapmışlardır. Sayın Tunç Soyer'in bir televizyon kanalında 'Türkiye'de, toplu ulaşımda ilk kadın şoför benim dönemimde işe alındı' dediği kadın şoförlerden biri 1992 yılında, Teleferik Hareket Merkezinde Hareket Memurları ile beraber. Aziz Kocaoğlu da böyle inkarcılıklar yapardı. Ama buna pes dedim" yazdı. Egeli Sabah'a özel açıklamalarda bulunan Erdül, "Ben o arkadaşı izlemiyorum. Ama televizyonda söyledikleri ile ilgili beni telefonla arayıp laf edenler, abi bu nasıl iş? diye soranlar var. Canlı yayında Tansaşlar'ı bilmem kim kurdu demiş. Koskoca İhsan Alyanak'ı unutmuş. Kendisi ne Burhan Özfatura'yı, ne Yüksel Çakmur'u ne de Aziz Kocaoğlu'nu tanıyor. Ben yaptım oldu diyen bir adam" dedi. "Türkiye'de toplu taşımacılıkta bayan şoför çalıştırmaya ilk defa benim ESHOT Genel Müdürlüğü yaptığım dönemde başlandı" diyen Erdül, "Bu da 1992 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Yüksel Çakmur zamanında oldu. Biri Şükriye diğeri de Rukiye hanımdı. Rahmetli Ahmet Piriştina döneminde de ESHOT'a kadın otobüs şoförü alımı yapıldı. O süreçte ESHOT Genel Müdürü, eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersu Hızır'dı. O dönemde de bayan otobüs şoförü alımı gerçekleştirdi" dedi.

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