Balıkesir’deki uyum büyük fırsat doğurur

BUGÜN NELER OLDU

gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla Balıkesir Ticaret Odası'nda bir araya geldi. Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada şehirleri ayağa kaldıran en önemli güçlerden birinin iş dünyası olduğunu kaydeden Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bugün artık ülkelerin değil, şehirlerin birbiriyle rekabetini konuşuyoruz. Bu süreçte Balıkesir, kendisini nasıl konumlandıracağını, hangi şehir ile rekabet edeceğini belirlemeli ki bölgesini taşıyabilsin" dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ortaya koyduğu vizyon nedeniyle tebrik eden Ünal, "Yücel Beyin Balıkesir için olan projeleri, planlamaları ve yapmayı düşündükleri açıkçası beni mutlu etti. Bu şehrin en büyük avantajı uyum, koordinasyon, organizasyon ve tarafların enerjilerini ortak bir hedef etrafında birleştirmiş olması. Ben Balıkesir'in artık bu fırsatı yakaladığını düşünüyorum" diye konuştu.