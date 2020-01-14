Denizli’de kayak merkezine hücum

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısı ile rekora koşuyor. Son dönemde kış sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri olan ve Türkiye'nin 4 bir tarafından ziyaretçi ağırlayan Denizli Kayak Merkezi'ni yeni sezonda şimdiye kadar yaklaşık 50 bin kişi tercih etti. Türkiye'nin birçok kentinden gelen amatör ve profesyonel kayakçılar ile snowboard yapmak isteyenleri ağırlayan tesis 7'den 70'e karla buluşmak isteyen vatandaşlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan da kayak merkezini ziyaret etti.Vatandaşların kar keyfine ortak olan Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, burada sevgi gösterileri ile karşılandı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Osman Zolan, kızak alanında kayan çocukların kızaklarını itmesi renkli görüntülere sahne oldu. Zolan çifti daha sonra telesiyej ile M3 zirvesine çıktı. Denizli Kayak Merkezi'ndeki kristal kar kalitesinin dünyanın sayılı tesislerinde olduğuna vurgu yapan Başkan Zolan, "Amatör ve profesyonel tüm kayakçılara hitap eden toplam 13 km uzunluğunda pistlerimizle, saatte 2.500 kişinin taşınabileceği mekanik tesislerimizle, ziyaretçilerimizin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yapılarımızla sadece Denizli değil ülkemizin 4 bir tarafından gelen vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Havasıyla, pistleriyle ve tüm imkanları ile çok güzel bir tesisimiz var. Ege'nin en büyük kayak merkezine olan ilgi her geçen gün artıyor. Denizlimiz artık kış turizminde de söz sahibi" dedi.Manisa ve İzmir arasında yer alan Spil Dağı, yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Spil Dağı Milli Parkı'nda güzel manzaralar oluştu. Hafta içi etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı'na, hafta sonunda vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Manisa ve çevre illerden kar keyfini yaşamak için zirveye çıkan her yaştan vatandaşlar, milli parkta piknik ve kardan adam yaptı, kar topu oynayıp plastik örtülerle yamaçlardan kayarak eğlendi. Vatandaşların milli parka yoğun ilgisi nedeniyle gidiş ve dönüş yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

BUGÜN NELER OLDU