Denizlispor, Ndiaye’nin peşinde

BUGÜN NELER OLDU

ARA transfer çalışmalarına başlayan Yukatel Denizlispor'un, Türkiye'de daha önce Eskişehirspor ve Bursaspor formaları giyen Alfred Ndiaye ile ilgilendiği öne sürüldü. İngiltere ve İspanya tecrübelerinin ardından 6 Milyon Euro'ya Al Shabab'ın yolunu tutan 30 yaşındaki oyuncunun takımıyla 2022 'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.Kendilerine kulüp bulmaları söylenen Burak Çalık ve Mehmet Akyüz henüz bir kulüple anlaşamadı.