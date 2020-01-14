Denizlispor, Ndiaye’nin peşinde

ARA transfer çalışmalarına başlayan Yukatel Denizlispor'un, Türkiye'de daha önce Eskişehirspor ve Bursaspor formaları giyen Alfred Ndiaye ile ilgilendiği öne sürüldü. İngiltere ve İspanya tecrübelerinin ardından 6 Milyon Euro'ya Al Shabab'ın yolunu tutan 30 yaşındaki oyuncunun takımıyla 2022 'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Horozlar ayrıca, Jano Ananidze transferi için Spartak Moskova ile görüşüyor. Denizli temsilcisi bugüne kadar sadece 3. Lig ekibi Bodrumspor'dan Muhammet Öztürk'ü transfer etmişti.
Kendilerine kulüp bulmaları söylenen Burak Çalık ve Mehmet Akyüz henüz bir kulüple anlaşamadı.