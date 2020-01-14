Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Denizlispor, Ndiaye’nin peşinde

Denizlispor, Ndiaye’nin peşinde

Giriş Tarihi: 14.1.2020
Denizlispor, Ndiaye’nin peşinde
ARA transfer çalışmalarına başlayan Yukatel Denizlispor'un, Türkiye'de daha önce Eskişehirspor ve Bursaspor formaları giyen Alfred Ndiaye ile ilgilendiği öne sürüldü. İngiltere ve İspanya tecrübelerinin ardından 6 Milyon Euro'ya Al Shabab'ın yolunu tutan 30 yaşındaki oyuncunun takımıyla 2022 'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Horozlar ayrıca, Jano Ananidze transferi için Spartak Moskova ile görüşüyor. Denizli temsilcisi bugüne kadar sadece 3. Lig ekibi Bodrumspor'dan Muhammet Öztürk'ü transfer etmişti. Kendilerine kulüp bulmaları söylenen Burak Çalık ve Mehmet Akyüz henüz bir kulüple anlaşamadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizlispor, Ndiaye’nin peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN