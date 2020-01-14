Disleksi uygulamasına TÜBİTAK’tan destek

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Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Psikoloji Bölümü mezunları Esra Ablak ve Deniz Öztürk, disleksi (özel öğrenme bozukluğu) hastalığının tedavisine yardımcı olmak amacıyla geliştirdikleri mobil uygulamayla, TÜBİTAK'tan 200 bin lira destek almaya hak kazandı. Akıllı telefonlarda kullanılacak "DysApp" adlı uygulamayı kısa sürede hayata geçirmek için şirket kurma hazırlığında olan Ablak ve Öztürk, "Yaklaşık 6 aylık çalışmayla hazırladığımız uygulamada, disleksinin tedavisi için yapılan bilimsel eğitimler, oyun olarak veriliyor. Uygulama herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir" diye konuştu.