Egeli Sabah yazdı gazinolar kurtuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ta yaptığı tarih katliamını durdurmak zorunda kaldı. SABAH'ın etkili yayınları sonrası toplunun bir çok kesiminden tepki alan Büyükşehir Belediyesi, dün yazılı açıklama geçerek başta Ada ve Göl gazinoları olmak üzere Türkiye'nin eğlence kültür hayatına önemli katkı sağlayan tarihsel mekanların bir an önce restorasyonuna başlanacağını duyurdu. Büyükşehir'in yazılı ve görsel basın yayın organlarına geçtiği bültende harabeye dönüştürdüğü Ada ve Göl Gazinoları için "İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in kent belleğine sahip çıkmaya devam ediyor" şeklinde ifadeler kullanmış olması alay konusu oldu. Gazetemizi telefonla arayan çok sayıda vatandaş, "Bu nasıl kent belleğine sahip çıkmak. Önce yık, harabeye dönüştür. Sonra da gelen tepkiler üzerine 'Aslına uygun bir şekilde restore edilecek' şeklinde açıklama yap. Bunu yıkmadan, harabeye dönüştürmeden önce düşünecektiniz. Bu açıklamalar tam bir skandal" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Egeli SABAHI'ın konuya ilişkin haberlerini ihbar kabul eden Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Kültürpark'taki tarih katliamı ile ilgili inceleme başlattı. Kültürpark'ın tamamının tarihi ve doğal sit alanı olduğunu belirten yetkililer, "Kent için böylesine önemli bir alanda yıkım yapacağınız zaman önce Doğal Sit alanı olduğu için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Tarihi sit alanı olduğu içinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden izin alınması gerektiğini fakat bu izinlerin hiçbirini alınmadığını belirtti. İl Kültür Müdürlüğü olarak konuya ilişkin yerinde inceleme yapan bir ekibin tutanakla durum tespiti yaptığını belirten yetkililer benzer bir tutanağında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tutulması gerektiğini söyledi.İzmir Atatürk Ormanını ve Kültürpark'ı Koruma Derneği Başkanı Sancar Maruflu da Egeli SABAH'a etkili yayınlarından ötürü teşekkür etti. Maruflu; "İzmir'de hiçbir gazete ve internet sitesi Kültürparktaki tarih katliamını yazmazken siz etkili yayınlarınızla buradaki tarih katliamını İzmir ve Türkiye gündemine taşıdınız. Sizlere duyarlı tarihine sahip çıkan İzmirliler ve başkanlığını yaptığım dernek adına teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.Bu tür tescilli alanlarda yapılacak yıkımların bir komisyon başkanlığında ve denetiminde yürütülmesi gerektiğini belirten Maruflu; "Maalesef bunların hiçbiri yapılmadı. Tarih göz göre göre yerle bir edildi. Her şeyden önce restore edilmesi için oradaki yapıların projesinin yapılmış olması lazım. Bu yapılar aslına uygun olarak restore edilmesi lazım. Şu anda tarihi ve doğal sit alanı niteliği olan bir yer tahrip edilmiş durumda. Bunların hiçbiri yapılmadı. Her şeyden önce Kültürpark'ın daha koruma amaçlı imar planı yok. Bunlar ciddi ve teknik meselelerdir. 16 Ocak Perşembe günü Kültürpark'ta, Basmane Kapısında Doktor Behçet Uz heykeli önünde saat 15.30'da Doktor Behçet Uz'un 127. yaş gününü kutlayacağız. O gün orada arkadaşlarımızla gerekli açıklamaları yapacağız. Tüm İzmirlileri bekliyoruz" dedi.

