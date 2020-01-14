Göztepe, Antalya ile 3 maç yapacak!

BUGÜN NELER OLDU

GÖZTEPE sezonun ikinci yarısına Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkacağı Antalyaspor karşılaşmalarıyla başlıyor. İlhan Palut'la çıkışa geçen İzmir ekibi, ikisine deplasmanda yapacağı maçlarda sezon başında görevde olan eski hocası Tamer Tuna'ya karşı mücadele edecek. İlk devreyi lider Sivas'a kaybederek bitiren sarı-kırmızılılar, ligde yeni bir galibiyet serisi, kupada ise çeyrek final peşinde olacak. Serinin ilk maçı perşembe günü saat 18.00'de'dan canlı yayınlanacak Antalyaspor-Göztepe maçı olacak.