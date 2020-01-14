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’de Adebayor rüzgarı

Futbol kariyerini 3 yıldır Türkiye’de sürdüren dünyaca ünlü Togolu, kulübüyle el sıkıştı

Giriş Tarihi: 14.1.2020
Göztepe’de Adebayor rüzgarı
METZ, Monaco, Manchester City, Tottenham, Real Madrid ve Crystal Palace gibi dünyanın önde gelen kulüplerinde forma giydikten sonra üç yıl Medipol Başakşehir'de oynayan dünyaca ünlü golcü Emmanuel Adebayor, Göztepe ile anlaştı. 35 yaşındaki Togolu golcü, son olarak ülkemizde Kayserispor'da forma giymişti. Kariyerinde 522 maçta 186 gol atan yıldız golcü Başakşehir ve Kayserispor'da 3.5 sezonda 27 gol attı.

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Öte yandan Sanneh ile yollarını ayıran Eren Derdiyok ve Veli Çetin'i gözden çıkartan Göztepe'de 3 genç yıldızın da kiralık olarak başka kulüplere verileceği öğrenildi. Yasin Öztekin ise dün lider Demir Grup Sivasspor'la kontrat yaptı. Eren Derdiyok'a kulüp bulmasını söyleyen kurmaylar, Veli Çetin için de gelen teklifleri değerlendiriyor. Kerem Atakan Kesgin, Hüseyin Bulut ve Yusuf Talum da kiralık gidecek.
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Göztepe’de Adebayor rüzgarı
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