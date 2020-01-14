İliği ile kardeşini yaşama bağladı

Batmanlı Mukaddes ve Mehmet Aksoy çiftinin kızı Ecrin'e (7) 2018'in aralık ayında gittiği Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) teşhisi konuldu. Uçak ambulansla Batman'dan İzmir'e sevk edilen Ecrin, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Ecrin'in vücudu, kemoterapiye olumlu yanıt vermeyince küçük kızın yaşama tutunması için acil kemik iliği arayışına başlandı. Anne ve babada elde edilemeyen doku tipi uyumu Ecrin ile 2 yaş büyük ağabeyi Yasin arasında sağlandı. Lösemi hastası çocuk, 3 Ağustos'ta Behçet Uz Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ağabeyinden nakledilen kemik iliği ile sağlığına kavuştu.Ecrin'in annesi Mukaddes Aksoy, Ecrin'in lösemi hastası olduğunu 3. çocuğuna hamileyken öğrendiğini ve çok zor günler geçirdiğini belirtti. Uçak ambulansla İzmir'e getirilen Ecrin'in kemoterapiye yanıt vermeyince kemik iliği bağışçısı arayışı başlatıldığını kaydeden Aksoy, "Çok zor bir süreçti, zor zamanlar geçirdik. 69 gün hastanede kaldık, karnımdaki bebek de zarar görebilirdi. Ağabeyinin kemik iliğini uyduğunu öğrendiğimiz gün ise bizim için bayramdı. O günlerde kızımız Leyla da dünyaya geldi. Hem Ecrin'in kurtulmasına hem de bebeğimize sevindik. Bundan sonra tek isteğim 3 çocuğumuzun da sağlıklı yaşam sürmeleri" dedi. Baba Mehmet Aksoy ise kızının lösemi hastası olduğunu öğrenince dünyasının karardığını ifade ederek, "Zorlu bir süreç bizi bekliyordu bunu biliyordum. Neyse ki şanslıydı ve Yasin'in kemik iliği tuttu. Çocuklarımızın yüzü güldü" dedi. Lösemiyi ağabeyinden aldığı ilik ile yenen Ecrin ise, "Yasin benim kahramanım oldu. Beni hayatta o tuttu. Çizgi filmlerdeki kahramanlar gibi, Süpermen gibi..." dedi. Abi asin Aksoy ise Ecrin yaşadığı için çok mutlu olduğunu, bunu en çok kardeşiyle oynarken hissettiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU