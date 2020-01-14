İstanbul’da gezer İzmir’de yaşarım!

üper Lig'in ilk yarısını 23 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kamp yaparken, takımın başarılı oyuncularından Soner Aydoğdu bazı açıklamalarda bulundu. Soner,diye konuştu.Göztepe'de forma giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Soner ise,dedi. Soner sözlerine şöyle devam etti: "Her hocamızın farklı sistemleri var. Tamer Tuna hoca farklı sistemde oynatıyordu, İlhan Palut hoca farklı sistemde oynatıyordu. İlhan hoca biraz daha topla oynama isteğiyle futbol oynatıyor. Pas oyunu oynamak kolay değil. Ama bize özgüven veriyor. Bence en önemli faktör özgüven."Satın alma opsiyonu Göztepe'de, ben burada mutluyum ve kalmak isterim. İzmir çok güzel bir şehir, İstanbul da çok güzel. Herkes İstanbul'un kalabalığını ve gürültüsünü biliyor ama İstanbul çok kaliteli bir şehir. Ama İzmir de çok güzel, havası çok güzel. İzmir'i çok seviyorum. Ben Ankaralıyım. Çocukluk arkadaşlarım, ailem, eşim, dostum Ankara'da. Bu ortamım İzmir'de olursa ben İzmir'den dışarıya adım atmam. İstanbul'a gider gezerim, tadını çıkarırım ama İzmir'de yaşarım" diyen Soner Göztepe'de futbola devam etmek istediğini söyledi.Göztepe'nin Beşiktaş maçıyla birlikte açılışını yapacağı yeni statla ilgili de konuşan Soner,şeklinde konuştu. Antalyaspor'un başına eski hocaları Tamer Tuna'nın geçmesiyle ilgili de Soner Aydoğdu, "Antalya'nın başına Tamer hoca geçti. Lig oynayacağız, kupa oynayacağız. Üst üste 3 maç oynayacağız Antalyaspor'la. O bizi tanıyor, biz onu tanıyoruz. İnşallah biz galip geliriz" ifadelerini kullandı.Son olarak Göztepe taraftarıyla ilgili konuşan başarılı futbolcu, "Taraftarımız çok inanılmaz. Çok büyük etkileri var. Deplasman maçlarında da her yere geliyorlar. Geçen de Sivasspor maçı vardı, oralara kadar geldiler, bizi yalnız bırakmadılar. Onlardaki bağ çok farklı. Hepsine teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadıkları için. Biz de sahada futbol oynayarak, en iyisini yaparak her maçta galip gelerek onlara hediye etmek istiyoruz.Lig bir an önce başlasa da biz onlara onlar da bize kavuşsa" diyerek sözlerini tamamladı. SPOR

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