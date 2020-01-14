İstanbul’da gezer İzmir’de yaşarım!

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üper Lig'in ilk yarısını 23 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kamp yaparken, takımın başarılı oyuncularından Soner Aydoğdu bazı açıklamalarda bulundu. Soner, "Bütün hazırlıklarımız kupa ve lige dönük olacak. Burada çok güzel bir ortam var. Devre arası kamplarını ben çok seviyorum. Arkadaşlık, ortam, antrenman ve çalışma isteği de çok güzel. Devre arası kamplarında en önemli konu sakatsız bir dönem geçirilmesi. Bir tek Alpaslan'ın bir sakatlığı var ve o da en kısa sürede takıma katılacaktır"
diye konuştu.
'BURADA ÇOK MUTLUYUM'
Göztepe'de forma giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Soner ise, "Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kardeşlerimizle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Burada çok güzel bir ortamımız var. Onlar beni, ben de onları çok seviyorum. Güzel bir ortamımız var ve bu da sahaya yansıyor"
dedi. Soner sözlerine şöyle devam etti: "Her hocamızın farklı sistemleri var. Tamer Tuna hoca farklı sistemde oynatıyordu, İlhan Palut hoca farklı sistemde oynatıyordu. İlhan hoca biraz daha topla oynama isteğiyle futbol oynatıyor. Pas oyunu oynamak kolay değil. Ama bize özgüven veriyor. Bence en önemli faktör özgüven. Kiralık olarak geldim buraya ve satın alma opsiyonu Göztepe'de. Burada kalmak isterim, çok mutluyum. Hem oynuyorum hem de takıma katkı vermek istiyorum. Ortam da çok güzel. Onlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Ama tabii ki şartların uyuşması lazım."
ANKARALIYIM AMA IZMIR BAŞKA
"Satın alma opsiyonu Göztepe'de, ben burada mutluyum ve kalmak isterim. İzmir çok güzel bir şehir, İstanbul da çok güzel. Herkes İstanbul'un kalabalığını ve gürültüsünü biliyor ama İstanbul çok kaliteli bir şehir. Ama İzmir de çok güzel, havası çok güzel. İzmir'i çok seviyorum. Ben Ankaralıyım. Çocukluk arkadaşlarım, ailem, eşim, dostum Ankara'da. Bu ortamım İzmir'de olursa ben İzmir'den dışarıya adım atmam. İstanbul'a gider gezerim, tadını çıkarırım ama İzmir'de yaşarım" diyen Soner Göztepe'de futbola devam etmek istediğini söyledi.
"BIZ TAMER HOCAYI, O DA BIZI IYI TANIR"
Göztepe'nin Beşiktaş maçıyla birlikte açılışını yapacağı yeni statla ilgili de konuşan Soner, "Çok heyecanlıyız. Ben kampa gelmeden önce stadı ziyaret ettim. Çok güzel bir stat oldu. Sabırsızlıkla bekliyorum. Orada çok güzel bir ambiyans, önemli bir ortam olacak. Taraftarlarımız da uzun zamandır bekliyor. Son 16 gün falan diyoruz ama önce bizim Antalya maçımız var. Bu maçla güzel bir sezon başlangıcı yapmak istiyoruz. Ondan sonraki hafta stadın açılışında her şeyimizle Beşiktaş maçına odaklanmak istiyoruz"
şeklinde konuştu. Antalyaspor'un başına eski hocaları Tamer Tuna'nın geçmesiyle ilgili de Soner Aydoğdu, "Antalya'nın başına Tamer hoca geçti. Lig oynayacağız, kupa oynayacağız. Üst üste 3 maç oynayacağız Antalyaspor'la. O bizi tanıyor, biz onu tanıyoruz. İnşallah biz galip geliriz" ifadelerini kullandı.
'FUTBOLU ÖZLEDİK'
Son olarak Göztepe taraftarıyla ilgili konuşan başarılı futbolcu, "Taraftarımız çok inanılmaz. Çok büyük etkileri var. Deplasman maçlarında da her yere geliyorlar. Geçen de Sivasspor maçı vardı, oralara kadar geldiler, bizi yalnız bırakmadılar. Onlardaki bağ çok farklı. Hepsine teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadıkları için. Biz de sahada futbol oynayarak, en iyisini yaparak her maçta galip gelerek onlara hediye etmek istiyoruz. Onlar iyi ve kötü günümüzde hep yanımızdalar. Biz de sahada elimizden geldiğince onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Ben liglerin başlaması için sabırsızlanıyorum.
Lig bir an önce başlasa da biz onlara onlar da bize kavuşsa" diyerek sözlerini tamamladı. SPOR