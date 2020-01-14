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’den ’e yardım eli uzandı

Giriş Tarihi: 14.1.2020
İzmir’den İdlib’e yardım eli uzandı
DENIZ Feneri Derneği Ege Temsilciliği, İdlib'de yaşanan drama kayıtsız kalmadı. İzmir'deki hayırseverler son günde atılan bombalarla evsiz kalan, sokaklarda donan Suriye'deki Müslümanlar için, insani yardım malzemelerinin bulunduğu iyilik tırını Cilvegözü Sınır Kapısı tampon bölgesine gönderdi. Tırın içerisinde; çocuk kıyafetleri, kadın giysileri, battaniye, hasta bezleri gibi insani yardım malzemelerinin bulunduğu ifade edilirken, Deniz Feneri Derneği Ege Temsilcisi Recep Kara, İdlib halkına İzmir'den yardım eli uzatmaya devam edeceklerini belirtti. Kara, "İdlip halkına yardım ulaştıran İzmir halkına teşekkür ederiz. Bölgede yardım öncelikli olarak çadır, gıda, battaniye, çizme ve mont gibi acil insani yardım malzemeleri ulaştırıyoruz. Kuru gıdaları pişiremedikleri için reçel, helva, pekmez, peynir, zeytin gibi gıda malzemelerinin öncelikli ihtiyaç" diye konuştu.
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İzmir’den İdlib’e yardım eli uzandı
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