Kadın şoförler meydan okuyor

Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki taksicilik yapan Sevim Çevril Kaykaç (41) ve Zühra Turan (45), başarılarıyla erkek meslektaşlarına meydan okuyor. Yaklaşık 3 yıldır şoförlük yapan 2 kadın, çevrelerindekilerin şaşkın ve ön yargılı bakışlarına aldırış etmiyor. İş ararken kadın taksici ilanını görüp başvurduğunu söyleyen Sevim Çevril Kaykaç, "38'inci olarak başvuru yapmış olmama rağmen belgelerim tam olduğu için hemen işe başladım ve 3 yıldır geçimimi taksicilikle sağlıyorum. Arkadaş çevreme söylediğimde şaşırmadılar. Çünkü yapabileceğimi biliyorlardı. Eşim tehlikeli bulduğu için başlarda taksicilik yapmamı istemedi. Ben de 'Eğer olumsuz bir şey yaşarsam bırakacağım' dedim ve taksiye çıkmaya başladım. Bu süreçte bir sorun yaşamadım. İşimi severek yapıyorum" dedi.Aynı durakta çalışan Zühra Turan, "Taksicilik erkek mesleği gibi görünüyor ancak bu doğru değil. Geçimimi bu işten sağlıyorum. Tabuları yıktım. Kadınlar korkmasın. Araba kullanmak çok zor değil. Kadınlar, erkeklere oranla daha dikkatli araba kullanıyorlar. Kadınlar için 'Araba kullanamaz' diyenler yargısız infaz yapıyor. Böyle düşünenleri, taksime beklerim" diye konuştu. İzmir Otogar İZOTAŞ Kooperatif Başkanı Celal Elmasoğlu (62) ise kadın taksici sayısını arttırmak istediklerini belirtti.

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