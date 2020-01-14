Manisa’da 7 ton mesir saçılacak

tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan ve 5 asırlık bir geçmişe sahip olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali bu yıl 480.kez gerçekleşecek. 14-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 480. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinde bu yıl saçılacak olan mesir macunu 1 ton artırılarak 7 tona çıktı. Manisa Valiliği Brifing salonunda yapılan toplantıya Vali Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Mesir Komitesi üyesi Hesna Dayıoğlu katıldı.Başkanı Cengiz Ergün, "Bu güzel ve anlamlı günde yaklaşık 1 haftalık süre boyunca şehrimiz tam bir bayram havası yaşıyor. Yaklaşık 5 asırdır kutladığımız bu köklü geleneğimiz, UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel mirası Listesi'ne alması festivalimizin dünya çapında ses getirmesine katkı sağlamıştır. Nevruz Bayramı olan 21 Mart tarihinde Nevruz Bayramı ile birlikte Mesir Karma Törenimizi yaparak gerçekleştireceğiz. 14-19 Nisan tarihlerinde de, 480. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalimizi yapacağız" dedi.

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