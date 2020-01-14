Narlıdere’deki riskli mahallelere dönüşüm

BUGÜN NELER OLDU

Narlıdere ilçesinin Narlı, Çatalkaya, Atatürk ve 2. İnönü mahallelerinin, 43 hektarlık bölümü, 2013 yılında Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edildi. Tahliye edilerek dönüşüm çalışması yapılması gereken bölgede, çalışmalar yıllarca yapılmadı. Narlıdere Belediyesi, dönüşüm çalışmalarının yapılmasını sağlayacak olan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planları hazırladı. Gelecek günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulacak olan planlar, önce askıya çıkarılacak. Planlara itiraz olmaması halinde, mahallelerde dönüşüm çalışması başlayacak. Belediye, dönüşüm yapmayı planladığı mahallelerde yaklaşık 6 bin konut yapılacağını öngörüyor. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Herkesin kazanacağı, kimsenin mağduriyet yaşamayacağı, kamunun duruşuna, sosyal devlet anlayışına uygun çalışmalarla şehri değiştireceğiz, yenileyeceğiz. Deprem riskinden kurtaracağız. Hem de vatandaşların ekonomik seviyesi yükselecek. Modern şehirleşme sağlanacak. Herkesin kazanacağı bir model geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.