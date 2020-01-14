Siber saldırılar ekonomiyi tehdit ediyor

BUGÜN NELER OLDU

teknolojileri alanındaki hızlı gelişmelerle birlikte bilgi güvenliği de sadece büyük kurumları değil, artık kişileri de tehdit eder hale geldi. Cybersecurity Ventures'a göre, 2022'ye kadar dünyada yaklaşık 6 milyar internet kullanıcısı olacağı ve dolaysıyla her bir kullanıcının potansiyel bir siber tehdit altında olduğu vurgulanıyor. 2021 yılına kadar siber suçların neden olduğu maliyetlerin de 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bilgi güvenliği her geçen gün daha da önem kazanırken Yaşar Üniversitesi, AB Mali Destek Programları kapsamında desteklenen Bulgaristan'dan Burgaz Free Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde ve aralarında Avusturya, Romanya, Güney Kıbrıs Rum Kesiminden üniversite ve kurumların ortakları arasında bulunduğu "Missile" adlı proje ekibinde yer aldı. Türkiye'deki çalışmalarını Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağrı Bulut koordinatörlüğünde, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman ile Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Reha Okur'un araştırmacı olarak yer aldığı proje, 2 yıl sürecek.