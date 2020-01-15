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Akalan Barajı bitiyor

950 dekar araziyi sulayacak Kemalpaşa Akalan Barajı’nda sona gelindi. 3 ay içinde bitecek baraj, üreticiye kazanç sağlayacak

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Akalan Barajı bitiyor
İZMIRLI üreticilerin bir hayali daha gerçek oluyor. 2017 yılında temeli atılan 610 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip Kemalpaşa Akalan Barajı 3 ay içinde tamamlanıyor. Yüzde 85 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajda enjeksiyon, sıyırma kazıları, batardo ve kondivi imalatları tamamlandı. 222 bin metreküplük gövde dolgusunun şua na kadar ise 192 bin metreküplük kısmı bitirildi. Dolusavak ve gövde önyüz beton kaplama çalışmaları ile vana odası yapım işleri devam ediyor.

ÜRETİCİ KAZANACAK
Temelden gövde yüksekliği 40.7 metre olacak şekilde planlanan baraj, 950 dekar araziye can suyu sağlayacak. Ön yüzü beton kaplı dolgu tipinde inşa edilen baraj, Cumalı, Yeşilköy ve Gökyaka'daki üreticileri yılda yaklaşık 1 milyon 100 bin lira ek gelir sağlayacak.
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Akalan Barajı bitiyor
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