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Alaşehir’de öğrenci servislerine denetim

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Alaşehir’de öğrenci servislerine denetim
MANISA'DA taşımalı eğitimin en yoğun olduğu ilçe Alaşehir'de öğrenci servisleri denetlendi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlere Kaymakam Abdullah Uçgun da katıldı. Denetimlerde öğrenci taşıyan servis araçlarının fiziki durumu, klimalar, yangın tüpleri, ilk yardım çantaları, emniyet kemerleri, araçların kameraları ve öğrenci taşıma yönetmeliğinde gerekli belgeler kontrol edildi.

OLUMSUZLUK YOK
Kaymakam Uçgun, denetimler sırasında öğrenciler ve servis şoförleriyle sohbet etti, önerilerde bulundu. Öğrencilere araçlara biner binmez emniyet kemerlerini takmalarını, araç hareket halindeyken, yerlerinden kalkmamalarını ve ayakta olmamaları gerektiğini söyleyen Kaymakam Uçgun, servis sürücülerine de öğrencilerin emniyet kemerlerini bağlamalarını, öğrenci dışında yolcu almamalarını ve araçların bakımlarının zamanında yaptırmalarını önerdi. Denetimlerde bir olumsuzluğa rastlanmadı.
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Alaşehir’de öğrenci servislerine denetim
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