Altınordu’da 6 gitti 3 geldi

ALTINORDU

Lig'de ikinci yarının ilk maçında cumartesi günü evinde lider Hatayspor'la karşılaşacak Altınordu, ara transfer döneminde 3 oyuncuyla anlaşırken, sezon başındaki kadrosundan 6 futbolcuyla yollarını ayırdı. İzmir ekibinde Engin Bekdemir ve Ersel Aslıyüksek'in sözleşmeleri ilk yarı bitmeden feshedildi. Ersel, Hekimoğlu Trabzon'la anlaştı. Genç oyunculardan Fatih, 3. Lig ekibi Serik Belediyespor'a kiralanırken, sol bek Ali Mert ise 2. Lig'de mücadele eden Niğde Anadolu FK'ya kiralık gönderildi.patentli Egehan, İstanbulspor'la sözleşme imzaladı. Süper Lig'e gitmek isteyen Anıl ise takımdan ayrılarak beklemeye geçti. Kırmızı-lacivertliler dış transferde Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan Mimaroğlu, İttifak Holding Konyaspor'dan sol bek Ali Yaşar ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ön libero Furkan Çil'i renklerine kattı. Dün anlaşmaya varılan son transfer Furkan 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Boluspor'dan sağ kanat Mutlu Güler'i transfer etmek isteyen İzmir temsilcisi forvet arayışlarını da sürdürüyor.TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Furkan Çil'i kadrosuna dahil etti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Çil ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Balıkesirspor'da profesyonel olan Furkan Çil, daha önce Keçiören Sportif, Sarayköy 1926, Derincespor, Düzcespor ve Bayrampaşa'da forma giydi.