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BALTOK sahiplerine müjde

Giriş Tarihi: 15.1.2020
BALTOK sahiplerine müjde
BALIKESİR Toplu Konut A.Ş., 16 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen "Yeni Karesi Konutları 510 Adet Konut ve Ticari Blok İnşaatının Tamamlama Yapım İşi" ihalesini alan Çevre Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile sözleşme imzalandı. 10 gün içerisinde bölgede çalışmalar başlayacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katılımıyla imzalanan sözleşme hakkında bilgi veren BALTOK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bahçavan, "Önümüzde 12 aylık bir termin süresi var. Bu zaman zarfında firma işi bitirecek. Balıkesirimize hayırlı olsun" dedi.
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BALTOK sahiplerine müjde
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