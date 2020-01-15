Brezilya’dan Denizli’ye güzelleşmek için geldi

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan Maria RosaFerrairi do Santos güzelliği için Denizli'yi tercih etti. Son dönemde artan kilolarından ve bozulan vücut şeklinden dolayı mutsuz olan Santos'un adresi Op. Dr. Kenan Akbaş oldu. Daha önce yurt dışında birkaç kez ameliyat olan ve vücudu daha da bozulan Santos'a, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi' de vücut şekillendirme operasyonu (Sırt- Bel Liposuction, Karın ve Popo Estetiği) yapıldı. Dr. Akbaş'ın başarılı ameliyatı ile Santos, istediği görünüme ve doğal hatlara sahip oldu.