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’dan ’ye güzelleşmek için geldi

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Brezilya’dan Denizli’ye güzelleşmek için geldi
BREZILYA'DA yaşayan Maria RosaFerrairi do Santos güzelliği için Denizli'yi tercih etti. Son dönemde artan kilolarından ve bozulan vücut şeklinden dolayı mutsuz olan Santos'un adresi Op. Dr. Kenan Akbaş oldu. Daha önce yurt dışında birkaç kez ameliyat olan ve vücudu daha da bozulan Santos'a, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi' de vücut şekillendirme operasyonu (Sırt- Bel Liposuction, Karın ve Popo Estetiği) yapıldı. Dr. Akbaş'ın başarılı ameliyatı ile Santos, istediği görünüme ve doğal hatlara sahip oldu.
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Brezilya’dan Denizli’ye güzelleşmek için geldi
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