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Çakmak gazı zehirledi

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Çakmak gazı zehirledi
DENIZLI'NIN Kale ilçesinde oturan 18 yaşındaki Kerim Kartiz, 3 gün önce evinden 'Denizli'ye gidiyorum' diyerek ayrıldı. Ailesi, çocuklarının geri dönmemesi üzerine kayıp ihbarında bulundu. Her yerde aranan Kartiz'in cansız bedeni Bağbaşı Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar ile temizlik görevlileri tarafından parktaki rekreasyon alanındaki süs havuzunda bulundu. Kartiz'in cansız bedeninin yanında çok sayıda çakmaz gazı tüpü de bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Kartiz'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kartiz'in ölüm nedeninin ise çakmaz gazı zehirlenmesi olduğu belirtildi. Kartiz'in lise son sınıf öğrencisi olduğu ve bir fabrikada stajyer olarak çalıştığı öğrenildi.
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Çakmak gazı zehirledi
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