Celal Bayar’a 12 bin fidan

BUGÜN NELER OLDU

Celal Bayar Üniversitesi ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü arasında üniversitenin Şehit Prof. Dr. İlhank Varank Kampüsü'nün ağaçlandırılması için protokol imzalandı. Toplam 200 dekarlık alanın ağaçlandırılması için hazırlanan iş birliği protokolünün imza töreni CBÜ Rektörlüğünde gerçekleşti. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile CBÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Ataç tarafından imzalanan protokolle kampüs alanına 5 bin adet fıstıkçamı, 3 bin adet mavi servi, bin adet dut, bin adet kekik, bin adet lavanta, 500 adet kuşburnu ve 500 adet de iğde fidanı dikilecek.