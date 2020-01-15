‘Çine canavarı ailemi yok etti’

dönem Türkiye gündemine damga vuran "Çine Canavarı" lakaplı Mustafa Çelen, yaşadığı Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 80 yaşında önceki gün yaşamını yitirdi. Çelen, adını 1967 yılında ikisi hamile kadın dokuz kişiyi öldürerek duyurmuştu. Hacıköseler kırsal Mahallesi'nde ikamet eden Çelen bir süreden beri sağlık sorunları ile boğuşuyordu. Anne, babasını ve 7 kardeşini öldüren kuzeni Mustafa Çelen ile o günden sonra bir daha görüşmeyen emekli Muhammet Çelikoğlu (75), "O kişiyle işim olmaz. Onu 53 yıldır görmüyorum. Öldüğünden bile haberim yoktu. Sizin aracılığınızla öldüğünü öğrendim" dedi. Geçmişte büyük bir acı yaşadığını anlatan Çelikoğlu, "Bu dünyada cezasını çekemedi. 7 kişinin canını aldı, 17 yıl hapis yattı. Onu Allah'a havale ediyorum. O olayda annemi, babamı ve kardeşlerimi kaybettim. Benim için en değerli ve sevdiğim insanların canını aldı. Ben olayın yaşandığı zaman 20'li yaşlardaydım. Askerde olmasaydım belki ben de ölmüştüm. Çok fazla söyleyecek bir şey yok" diye konuştu.Cinayetten sonra yedi gün sonra yakalanan Çelen önce idama mahkum oldu. Ancak 1974 yılında Ecevit hükümeti döneminde çıkan af ile idamdan kurtulan Çelen, toplamda 17 yıl boyunca İstanbul ve Urfa'da cezaevinde yattıktan sonra tahliye oldu.

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